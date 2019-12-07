國民黨總統候選人韓國瑜明（8日）將出席新北市競選總部成立大會，外傳都在關注新北市長侯友宜是否會出席？雖然侯友宜表示，同不同台，不用那麼在意。但從侯8日曝光的行程來看，似乎透露漢子禿子合體機會非常濃厚！

12月8日是韓國瑜新北競總成立大會。當記者日前詢問侯友宜是否會和韓同台一事，侯僅表示，市政是最大優先，同台不同台、用什麼方式，大家不要那麼在意，他會在下班有餘力時，全力配合。

不過，《自由時報》卻發現，侯友宜8日僅早上有兩個市政行程，下午都未安排任何行程，因此，韓侯兩人是否合體，引發外界關注。《信傳媒》則指出，8日在新北市競選總部成立大會上，除韓國瑜、副總統人選張善政、及新北的10位立委候選人出席外，前總統馬英九、黨主席吳敦義、前縣長周錫瑋、高雄副市長李四川都將出席，外界注目的前新北市長朱立倫和侯友宜都確定出席，將營造國民黨團結氣勢，打贏2020選戰。

雖然媒體報導侯友宜將出席該場造勢大會，但侯卻始終沒有正面回復是否出席，漢子禿子最終是否合體，就待明天的解答！

(中時電子報)