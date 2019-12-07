聯盟7日公布最新的官方年度MVP排行榜，結果仍由公鹿「字母哥」阿提托康波占據榜首位置，不過獨行俠「歐陸新星」東契奇竟然超越湖人「小皇帝」詹姆斯升到第2，再次證明他確實很有機會爆冷搶下本季年度MVP這個頭銜。

目前場均31分、13.2籃板及5.5助攻的阿提托康波，上周帶領公鹿血洗每個對手，先是大勝黃蜂41分(他上場還不滿20分鐘)，接著狂掃尼克44分、痛扁活塞24分，徹底展現他主宰戰場的能力，問題是字母哥還在持續進化當中。

透過傑出得分與組織能力，東契奇本季逐漸統治比賽，也成聯盟門面球星之一，別忘記這才只是他的第2個球季，他也年僅21歲，如今卻已變成無法阻擋的全能球星，他的未來只會越來越出色，詹姆斯暫時被他比了下去也屬正常。

最新一期的官方年度MVP排行榜前15強依序如下：阿提托康波、東契奇、詹姆斯、哈登、席亞卡、安東尼戴維斯、肯巴沃克、里歐納德、吉米巴特勒、唐斯、戴文布克、恩比德、保羅喬治、約基奇及沙波尼斯，看來哈登再會飆分也沒用。

(中時 )