台灣近年來迎娶越南外籍配偶人數眾多，甚至不吝在網路上分享與越南妹的甜蜜婚姻生活，讓不少男性對於越妹多了一份嚮往。有不肖婚媒業者看準此商機將眾多越南正妹的照片放在網路上製成「芳名冊」，任「顧客」挑選。我國有一男子在挑選好新娘後，到當地相親，卻發現對方與照片根本不同人，一問之下才知道他的「新娘」，昨日已經嫁人了。

據《鏡周刊》報導，一名楊姓男子表示，前年11月他在臉書上認識了一位自稱「婚媒業者」的陳男。陳男將他介紹給「婚媒直銷」的趙男，接著兩人以共創婚媒事業為由帶他到淡水一處民宅上課。

過程中趙男不斷以「保證是處女」「身家絕對清白」「不會任意追加費用」等話術不斷誘惑在場的男士們，使這些男性真的與趙男到越南娶妻。然而當媒人將相親對象帶來時，男士們竟發現這根本就不是當初在台灣指定的女子。

這令楊男非常不滿，他要求安排與一開始他選的女子見面，不料趙男和媒人竟告訴他「昨天嫁掉了，只能在現場重新挑選。」讓楊男懷疑，這根本是一場串通好的騙局。

由於當時對方人多勢眾，楊男迫於無奈只能與當地女子結婚。然而「婚後」女子態度冷淡又認為楊男太老、太胖、太醜，在經過婚媒業者溝通無果下，最終楊男只能以3000美金(約台幣9萬)為代價離婚。

楊男回國後，找律師詢問才知道，若在合法的狀態自行辦理跨國婚姻費用僅需支付比自己所支出金額的1/3，甚至更低；在離婚手續上也能夠在台寫委託書辦理離婚手續，可趙男卻要求楊男再飛一趟越南，令花費已超過60萬的他怒告對方詐欺。

(中時電子報)