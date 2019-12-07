7日是24節氣中的「大雪」，雖說台灣恐怕難以見到大雪紛飛的景象，對於民眾來說也較無感，但大雪過後往往氣溫會明顯下降，因此更需注意驅寒保暖。

中醫認為，陽氣可以推動五臟六腑的運作，也是人體溫暖的來源，而充足的睡眠則能補充陽氣。「大雪」過後建議盡量晚上10點就寢，早上等身體暖了再出門，避免清晨嚴寒著涼，也減少因為溫差大，血管急遽收縮，導致心臟病、中風發作的風險。

人體的頭、胸、足三個部位最容易受到寒邪侵襲，因此建議民眾，天冷出門帽子、圍巾不可少，也可採洋蔥式穿法，有效杜絕寒冷，想要避免吸入過冷空氣，可隨身攜帶口罩備用。

中醫師彭溫雅建議，民眾可多刺激腳底的湧泉穴，達到養腎固精的效果。（圖片來源：康健雜誌）

就中醫觀點來說，五臟對應四季，所以應根據不同季節養護主要器官，春天養肝、夏天養心、秋天養肺，冬天養生重點則在於「腎」。

中醫師彭溫雅建議，民眾可多刺激腳底的湧泉穴，達到養腎固精的效果，體質偏燥熱的人，可赤腳走路養生，踩踏在草地或泥土上，讓體內熱氣散出，且能刺激腳底穴道；體質偏虛寒的人，則建議泡腳養生，不只能刺激湧泉穴，也能推動經絡氣血運行。每天晚上睡前也可用拳頭敲擊腳底湧泉穴，能消除疲勞，促進全身血液循環。

「大雪」養生 專家推薦5食材

大雪時節，若想藉由食補禦寒，可多吃洋蔥、聰、薑、椒、茴香等調味品，具有辛溫散寒的效果。尤其洋蔥含有前列腺素，能擴張血管、降低血液黏稠度，增加冠狀動脈血液流量，進一步調節血脂，預防血栓形成，有助保護心血管。

黑豆入腎，具有健脾利水，滋腎陰，潤肺燥，還有烏髮黑髮及延年益壽的功能。（圖片來源：pixabay）

●黑豆

彭溫雅推薦，在大雪時節，可以多吃黑豆來增強體質。中醫認為，黑色食物能補腎，而腎主骨生髓，髓化血，腎氣充足，骨髓造血機能也會正常。黑豆入腎，具有健脾利水，滋腎陰，潤肺燥，還有烏髮黑髮及延年益壽的功能。

黑豆富含鐵、磷、鈣、鎂、銅、鋅，能維持骨骼的整體健康。鈣和磷對於骨骼有支撐的作用，鋅和鐵則能維持骨骼與關節的彈性。不過，由於黑豆是高鉀食物，腎功能不佳的人不宜多吃，另外，黑豆含有大豆異黃酮，可能有豐胸的效果，但患有子宮肌瘤、乳癌的人則要減少黑豆的攝取量。

【黑豆濃湯】（1人份）

材料：切丁的洋蔥、大蒜、芹菜、紅椒、雞肉、黑豆100克、少許的鹽、茴香、檸檬汁

作法：

1.黑豆要先泡過水。

2.將前5項材料下鍋加水悶煮10分鐘。

3.先倒一半的黑豆，加入鹽、茴香再煮5分鐘。

4.全部材料倒入食物調理機，打成細滑泥狀。

5.加入剩餘黑豆和些許的水繼續熬煮。

6.加入檸檬汁直到收汁變得濃稠。

●白蘿蔔

健脾開胃、潤肺化痰，特別適合在立冬、大雪和冬至時節食用。俗話說：「冬吃蘿蔔，夏吃薑，不勞醫生採藥方。」雖然一年四季都生產白蘿蔔，但11月至翌年初春才是盛產期，此時的白蘿蔔最甜嫩多汁。

白蘿蔔有「平民人參」的美名，根莖葉都能吃，種子還能入藥，《本草綱目》更稱白蘿蔔是「蔬中最有利者」。冬天血液循環變差，熱量鎖在體內，造成內臟火氣大、排便不順，正適合吃具降氣作用的白蘿蔔清熱、助消化、代謝身體廢物。

【桂圓茶油燉蘿蔔】（3～4人份）

材料：白蘿蔔500克、桂圓15克、紅棗6粒、小魚乾30克、老薑片20克、茶油20cc、鹽2小匙（10克）、柴魚片少許、水700cc

作法：

1.熱鍋入茶油慢煸老薑片，到薑片變黃褐色、香味溢出，放入小魚乾炒。

2.入鹽、柴魚片，加水煮滾後放入電鍋內鍋。

3.再加入切好的蘿蔔塊及配料，外鍋加兩杯水，燉煮50分鐘即可。

●橄欖

大雪時節，通常天氣較乾燥，多吃橄欖有利潤燥生津。

橄欖富含水分和營養物質，能開胃、潤喉、除煩熱，甚至有消炎抗腫的作用，對咽喉腫痛、沙啞、咳嗽有輔助效果，很適合兒童、孕婦和中老年人食用。

【橄欖潤喉茶】

材料：橄欖30克、綠茶5克、澎大海8克

做法：

1.橄欖洗淨放入鍋中。

2.加入適量清水，大火煮沸。

3.加入綠茶和澎大海，加蓋悶約3分鐘，即可飲用。

●橘子

橘子的維生素C、維生素A和維生素B1含量高居水果之冠，且其中的柑橘多酚（polymethoxylated flavones）成分，能夠抗發炎、幫助降低心血管疾病、預防癌症，同時也是很好的抗氧化劑。

烤過的橘子減少了寒性，且能鎮咳化痰，「尤其果肉與果皮間的橘子絲的功效最好，」中國醫藥大學附設醫院中醫副院長賴榮年推薦。作法是拔蒂頭後撒上少許鹽巴，包錫箔紙放入烤箱5分鐘，最好連同橘皮一起吃。

牛肉益氣養血、健脾暖胃，特別適合大雪時節食用。（圖片來源：pixabay）

●牛肉

牛肉益氣養血、健脾暖胃，特別適合大雪時節食用。牛肉富含蛋白質，經常食用可增強抵抗力、促進肌肉生長，尤其適合術後、病後體弱者恢復體力，是冬季補養佳品。此外，牛肉可以消水腫、除濕氣，在中醫裡有補脾胃、補血及強筋骨等功效。

【百合牛肉】（2人份）

材料：牛肉片150克、新鮮百合1球、蔥2支、青椒1/3個、鹽1/2小匙、醬油2小匙、太白粉1小匙、水2大匙、油1大匙

作法：

1.牛肉片先用醬油、太白粉、水拌勻，醃半小時。

2.百合分瓣、蔥切小段、青椒去籽切片。

3.以1/2大匙油熱鍋，放進牛肉，炒至八分熟，盛起。

4.再以半大匙油熱鍋，炒香蔥段後，放下百合、青椒大火炒熟。

5.放入牛肉片和鹽拌勻，翻炒至香氣出即可。

(中時電子報)