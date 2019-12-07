正值美陸傳出有望於15日陸商品增稅前達成第一階段貿易協議之際，大陸關稅稅則委員會6日表示，正根據相關企業申請，展開部分自美進口大豆、豬肉等商品關稅排除工作，顯示陸方正替即將達成協議的貿易談判締造良好氣氛。

根據美財經媒體5日引述美談判人員指出，15日美國對1600億美元陸貨品加徵關稅生效的期限前，兩國應可達成貿易協議。而大陸商務部同日表示，針對各界引頸企盼的美陸初階貿易協議，北京與華府一直「保持密切溝通」，「如果雙方達成第一階段協議，應該相應降低關稅」。

而大陸國務院關稅稅則委員會網站6日公佈，將根據國內需要，陸企業自主通過市場化採購，自美進口一定數量商品，關稅稅則委員會正在根據相關企業的申請，開展部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範圍內商品，採取不加徵陸對美301措施反制關稅等排除措施。

大陸於去年6月對美採取報復性關稅，對美大豆與豬肉關稅提升25%。據《南華早報》報導，陸官方智庫社科院美國研究所副研究員劉衛東表示，此次關稅豁免目標是「增進美國農業信心」。

報導指出，在現今多數美國農民仍支持川普在貿易戰的立場時，陸商務部宣布這項關稅豁免釋放出即使初階貿易協議前景仍有不確定性，陸方仍願意持續與美談判。

(中時電子報)