國民黨多位立委昨日赴外交部為「卡神」楊蕙如網軍案抗議，和警方及外交人員爆發衝突，其中陳宜民因質疑保六總隊現場執勤的便衣女警身分，出手打掉該名女員警的帽子、還在樓梯上出手推對方。此事一出，引起外界議論，不少人抨擊陳宜民此舉不當，而陳宜民後來也道歉了。而內政部長徐國勇將於今(7)日中午一點赴保六總隊慰問員警。

為了「卡神」楊蕙如網軍案，國民黨立委昨至外交部抗議。要求外交部長吳釗燮出面說明，及駐日代表謝長廷下台負責。抗議過程中，保六總隊第二大隊陳姓警務員，當時擔任督導及聯絡勤務，遭到陳宜民拍打帽子，從樓梯上被強推致使其身體搖晃差點跌倒的舉動。

警政署表示，陳員當時已表明身份，而最後該員雖未受傷，但為捍衛警察尊嚴，將依法究辦。轄區分局將依妨害公務罪嫌，將陳宜民函送法辦。此事讓陳宜民受到外界、網友不少批評，陳宜民因此昨深夜在臉書致歉。聽聞此事的內政部長徐國勇將於今(7)日中午一點赴保六總隊慰問員警。

(中時電子報)