高以翔錄製綜藝節目《追我吧》猝逝，雖然節目宣布永久停播，但由於事發至今的態度讓人無法苟同，因此網友紛紛要求公佈出事當天影片究責，對此節目導演跳出來呼籲網友能停止謾罵，更透露工作人員自責到要吃安眠藥才有辦法入睡。

《追我吧》節目導演經營的微博「奔跑的馬蹄兒」，似乎不滿高以翔猝逝後遭網友謾罵，因此發文砲轟：「有些人就是這樣，寧可相信所謂坊間留言，也不願相信一個省級媒體的官方發言」，對於網友要求公佈出事影片，他則嗆聲：「世界上愚民太多，那些叫嚷著要公布視頻的傢伙，你家人要是離世了，你願意把他們逝去前的視頻公開給幾億人看嗎？麻煩你們動動腦子，行行好吧」，態度依舊相當強硬。

《追我吧》節目導演微博發文遭網友砲轟。（圖／奔跑的馬蹄兒微博）

此外節目導演更透露工作人員承受極大壓力，每天都自責到失眠得靠吃安眠藥才能入睡，對此網友則留言砲轟：「你有考慮到高以翔的家人怎麼過的嗎」、「都搞出一條人命了，自責到睡不著很應該吧」，而這篇言論目前已經遭到刪除。

(中時電子報)