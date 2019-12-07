林森北路火警 四面佛疑遭「雨衣人」丟汽油彈縱火 10:372019/12/07 中時電子報 張國欽 、 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市林森北路一四面佛宮廟發生火警，疑遭人丟汽油彈縱火。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市林森北路一四面佛宮廟發生火警，疑遭人丟汽油彈縱火。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市林森北路火警。（圖／民眾提供） 北市中山區林森北路一棟大樓，1樓的四面佛宮廟7日8時48分傳出火警，猛烈火勢波及到隔壁3戶也跟著燃燒，消防局獲報趕抵現場，疏散救出5名嗆傷住戶。 北市林森北路火警。（圖／民眾提供） 北市林森北路火警。（圖／民眾提供） 林森北路一大夏火警，疑遭人故意縱火。（張鎧乙 攝） 林森北路火警。（張鎧乙攝） 據警方初步調查，起火點為大廈四面佛宮廟，懷疑有人刻意丟汽油彈縱火，但仍釐清中。有目擊者表示，火警前有看到一名穿雨衣、戴安全帽的人，從四面佛出來不久就起火了。另一名住戶說，事發時被寵物兔子狂踹籠子吵醒，醒來才發現外面已經起火。 北市林森北路火警 疑四面佛廟起火波及3戶 (中時電子報) #四面佛 #林森 #目擊 #消防局 #疏散 #警消 #大廈 #火警 #雨衣人 #消防 #住戶 也許您會感興趣 推薦閱讀 少婦諸事不順宮廟問事 神棍直搗下體灌氣軀邪 00:022019/12/03 社會 宮廟平安宴2賊竊50萬 警7小時破案 13:432019/12/04 社會 傳統結合科技凱基銀跨界合作再創新 攜手城隍廟導入行動支付 15:412019/12/05 財經 《金融股》傳統結合科技，凱基銀攜手嘉邑城隍廟導入行動支付 16:482019/12/05 財經 嘉義市城隍廟悠遊卡點燈 雲嘉南第一家「嗶」廟文化 17:192019/12/05 生活 印度女子遭輪暴犯縱火 90％燒傷走一公里求救 07:162019/12/06 國際 嘉市城隍廟 1月起悠遊卡嗶點燈 04:102019/12/06 地方新聞 北市林森北路火警 疑四面佛廟起火波及3戶 09:552019/12/07 社會 社會熱門新聞 她挑醫學院帥學生授精生女 驗DNA崩潰生父是… - 社會 謝和弦苦等4小時 竟是「他」來地檢署幫交保 - 刑案 北市林森北路火警 疑四面佛廟起火波及3戶 - 社會 美人計？直播相親越南正妹 見面換人竟扯「昨天嫁了」 - 社會 保六總隊公開陳宜民推警影片 真相曝光太打臉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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