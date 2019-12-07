北市林森北路一四面佛宮廟發生火警，疑遭人丟汽油彈縱火。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市林森北路火警。（圖／民眾提供）

北市中山區林森北路一棟大樓，1樓的四面佛宮廟7日8時48分傳出火警，猛烈火勢波及到隔壁3戶也跟著燃燒，消防局獲報趕抵現場，疏散救出5名嗆傷住戶。

北市林森北路火警。（圖／民眾提供）

北市林森北路火警。（圖／民眾提供）

林森北路一大夏火警，疑遭人故意縱火。（張鎧乙 攝）

林森北路火警。（張鎧乙攝）

據警方初步調查，起火點為大廈四面佛宮廟，懷疑有人刻意丟汽油彈縱火，但仍釐清中。有目擊者表示，火警前有看到一名穿雨衣、戴安全帽的人，從四面佛出來不久就起火了。另一名住戶說，事發時被寵物兔子狂踹籠子吵醒，醒來才發現外面已經起火。

(中時電子報)