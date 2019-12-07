新加坡召回的3款降血糖藥均未輸入台灣。（林周義攝）

繼ranitidine胃藥風波後，國際間再傳出65歲以下第二型糖尿病患的第一線降血糖用藥metformin有致癌疑慮，新加坡為此將3款降血糖藥召回。雖然該3款藥均未開放進口，但同成份藥品在台灣的使用人數約有百萬人，食藥署要求業者全面自主檢驗，

去年7月，全球首次召回含有致癌物「N-亞硝基二甲胺 （NDMA）」的藥品後，藥師界便開始關注NDMA的問題。開業藥師沈采穎今年亦引用文獻，提醒政府降血糖藥metformin恐是致癌未爆彈。

食藥署藥品組科長洪國登表示，國內同成分降血糖藥共有140張許可證，其中110張有在實際生產。胃藥異常事件後，食藥署隨召集專家，針對使用率高的藥品進行排序，並要求業者一一進行檢驗，目前為止未發現異常。因metformin降血糖藥數量龐大，完整的結果尚未出爐。

沈采穎表示，台灣約有200多萬名糖尿病患，而metformin為65歲以下第二型糖尿病患的第一線降血糖用藥，在台的使用人數約有100萬。先前的文獻早就提醒政府需提高警覺，食藥署事隔許久才要求業者自主檢驗，動作已經太慢。她認為，國內若覺得有必要，就應先採取行動。

值得關注的是，一旦metformin真的出問題，將對100多萬名糖尿病患的用藥安全產生衝擊。沈采穎呼籲政府，應事先思考後續可能衍生的問題，若這群患者同時湧入醫院換藥，屆時健保署是否能因應？糖尿病患若因換不到藥而不敢吃藥，血糖控制不好恐引起昏厥，造成生命危險，衛福部有必要召集食藥署、健保署等單位，共同討論對應的配套措施。

洪國登表示，食藥署近日已針對風險程度較高成分的藥品，要求業者逐批檢驗原料藥，經檢驗合格者，才能輸入台灣。食藥署提醒民眾，擅自停藥，可能產生各項急性或慢性併發症，如神經病變、眼睛病變、腎臟病變，甚至昏迷及死亡，呼籲民眾勿自行停藥。

(中時 )