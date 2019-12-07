游錫堃7日掃街被問到和卡神是否認識，提高音量道：「我跟她（卡神）沒有關係！」(蔡依珍攝)

前閣揆游錫堃7日陪同立委鄭寶清赴南門市場掃街拜票。(蔡依珍攝)

前閣揆游錫堃7日陪同立委鄭寶清赴南門市場掃街拜票。(蔡依珍攝)

民進黨中央助選團長、前閣揆游錫堃7日陪同立委鄭寶清赴南門市場掃街拜票，面對網友踢爆他的PTT帳號也被認定是「楊蕙如IDCC集團」而被刪除，游三度強調跟卡神無關，更不屑地說帳號有沒有使用是他的權利：「我要用就可以用！為什麼要跟大家講！」

前駐大阪辦事處長蘇啟誠自殺事件引起一連串風波，批踢踢站方持續追查「卡神楊蕙如IDCC集團」，其中10月29日公告刪除的「idcc集團」中，竟驚見前行政院長游錫堃的批踢踢帳號fanfantu2014，游錫堃本人甚至曾在2015年12月用該帳號發自介文，自稱「水牛伯」，職業是台灣志工、家庭主夫，並將發文截圖放上自己臉書。

游錫堃7日掃街被問到和卡神是否認識，提高音量道：「我跟她（卡神）沒有關係啊，怎麼會有關係！」三度重申「一點都沒有關係」，都是泛藍到處亂放話，直指選黨主席是2007年之前，競選新北市長雖然是2014年，但也和楊無關。

至於被刪除的帳號「fanfantu2014」有無在使用？游錫堃怒：「有沒有使用我為什麼要講？是我的、我要用就可以用！」但也坦言帳號確實很久沒有使用了。

(中時 )