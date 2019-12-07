國民黨總統參選人韓國瑜，7日出席韓國瑜徐志榮聯合總部成立大會，不少民眾不畏寒風刺骨，來到現場，就為等韓國瑜。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜，7日出席韓國瑜徐志榮聯合總部成立大會，有民眾穿戴寫著中華民國的安全帽來相挺。（黃國峰攝）

韓國瑜7日赴苗栗為徐志榮站台，怒批赴泰國要檢附財力證明太窩囊。(何冠嫻攝)

韓國瑜7日與苗栗立委參選人徐志榮成立聯合總部，縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、議長鍾東錦都到場陪同。劉政鴻說，每次選舉尤其是國家領導人，是要讓百姓過安居樂業的生活，3年半來過得好嗎？兩岸關係對立，一例一休讓老闆跟勞工對立，年改砍180億，卻8千8百億的前瞻計畫，搞到哪裡去？劉政鴻細數各縣市繳稅與中央分配款不均，認為苗栗過去觀光產業好，大家有錢賺，現在呢？很擔心年輕人未來，國家發生問題時該怎麼辦？

徐耀昌說，輿論造謠與抹黑言論都一一曝光，未來要讓韓總統當選，打造幸福苗栗。ACFA兩岸經貿合作共識，當年在立院挑燈夜戰，一次可以過的民進黨要重複表決，好不容易通過，倘若明年被杯葛，台灣的產品可能會被加稅，這些不是我們樂見的。兩岸和平統獨要擺兩邊，一起拚經貿，這才是我們要的兩岸關係。兩岸有共同語言血緣，不必觸怒造成矛盾。

徐志榮說，3年多來民進黨治國無方，惡行惡狀一事無成，如果明年1月11日還可以騙大家一次，還可以連任，下一代未來安全堪慮，明年絕對不能讓蔡英文連任。未來4年將帶國家更危險。民進黨喊2020台灣要贏，2016到2019都沒贏，民調亂七八糟，唯有讓韓國瑜當選，台灣才是真贏。台灣曾幾何時淪落到泰國還要財力證明，是第三世界國家嗎？真悲哀。

韓國瑜說，30年前在台北縣，就感覺客家鄉親寂寞，很多大樓沒電梯，客家阿公阿嬤慢慢爬，聽得懂國台語卻不會講，內心非常寂寞。成立全台北縣第一個客家同鄉會，每周唱唱歌，吃吃美食，練練拳術流民拳，30年前就跟客家鄉親相處，感受到熱情愛鄉愛土善良純樸勤勞，到今天客家同鄉會改為新北市客家同鄉會，每年都是最優良的社團，如果國家國泰民安，民眾不會選亂，是不是台灣生病、不快樂，全世界最少有6千萬客家人，中華民國國旗國號是客家人建立的，對保護捍衛中華民國有神聖的責任，2020是中華民國生死保衛戰，要拜託海內外客家鄉親大團結，台灣這麼勤勞認真，這3年半讓我們走向這麼困難的道路，民進黨把台灣變黑白，一大推台灣人的心中就是悶，居然把國家治理成黑白，各行各業害怕現在擔心未來，下一代的競爭力都不知該怎麼辦，去泰國還要檢附財力證明，台灣變這麼窩囊，2、30年前是四小龍老大，世界忘記台灣台灣也忘記世界，不能讓這個狀況繼續下去，若不改變未來充滿危險。來苗栗要拜託鄉親大動員，山線徐志榮海線陳超明，用選票證明鄉親覺醒，拒絕台灣經濟蕭條，外交困境，兩岸緊張、下一代找不到更美好的未來，要用選票來全力支持。

(中時 )