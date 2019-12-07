藍營民代昨赴外交部要求外交部長吳釗燮說明「蘇啟誠案」，警政署昨晚指控藍委陳宜民對便衣女警動手，將函送法辦。陳昨晚在臉書致上萬分歉意，今天澄清當時是想確認對方身份，要求保六總隊公布錄影帶，若對方果真沒表明身份，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽應道歉並下台。

國民黨團上午召開「外交部新東廠 聯手警方抹黑立委」記者會，黨團首席副書記長陳宜民還原情境，昨在現場看到一位不明女性，頭戴印有紐西蘭英文字的帽子，持手機不停拍攝，便上前詢問對方並要求出示證件，但她拒絕回應。

陳宜民說，因此猜測這位不明女性可能在向裡面的人通報訊息，由於外面很吵，自己手揮動作比較大，混亂下不小心拍落她的帽子，這不是動粗，以及手拍她肩膀請她離開。

陳宜民表示，若因此事民進黨就發動網軍攻擊，真的可以體認到已故外交官蘇啟誠飽受壓力自殺的情境，昨晚他貼出韓國瑜探望藍委的照片，至今天上午有超過1千則留言攻擊他。

律師李承志指出，警察職權行使法明定，警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告事由，若未依規定行使職權者，人民得拒絕之。他反問，若被蔡政府指揮的保六總隊員警，身著便服拒絕透露員警身份，難道人民不能拒絕嗎？這根本就違法法治精神，希望能還立委清白。

國民黨團總召曾銘宗痛批，昨天上午8點就通知外交部要拜訪部長吳釗燮，10點半一到，外交部竟布署逾500位警力對付立委，戒嚴時期尚且不可能如此，簡直東廠再現，批蔡政府傲慢、囂張、視立委如無物，試問哪個民主國家會動用警力粗暴對待立委。

關於外交部發言人、民進黨發言人指稱，曾銘宗與藍委林德福對外交部官員粗暴動粗，曾澄清，當時要求這名官員提出證件證明身份，並未粗暴架其身體，反批外交部睜眼說瞎話，惡意設計栽贓，企圖轉移焦點，保留法律追訴權。

「卡神」楊蕙如網軍案延燒，曾銘宗呼籲駐日代表謝長廷、內政部長徐國勇、謝系人馬不要連線操作，已故外交官蘇啟誠事件人命關天，謝長廷、吳釗燮下台，蔡英文需對外道歉。

(中時 )