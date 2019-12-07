前新北市長朱立倫今（7日）上午9時許前往新北市永和國小參加林德福競選總部成立大會。關於退將吳斯懷是否已衝擊國民黨不分區選情，朱立倫表示，每一位提名的人選，社會對他的質疑，自己要有責任說清楚講明白。

朱立倫強調，要把社會的疑慮降到最低，畢竟每一位將來到國會當立委，自己一定要說清楚講明白。

(中時 )