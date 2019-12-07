吳斯懷不分區爭議 朱：自己要說清楚講明白 11:122019/12/07 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前新北市長朱立倫今（7日）上午9時許前往新北市永和國小參加林德福競選總部成立大會。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前新北市長朱立倫今（7日）上午9時許前往新北市永和國小參加林德福競選總部成立大會。關於退將吳斯懷是否已衝擊國民黨不分區選情，朱立倫表示，每一位提名的人選，社會對他的質疑，自己要有責任說清楚講明白。 朱立倫強調，要把社會的疑慮降到最低，畢竟每一位將來到國會當立委，自己一定要說清楚講明白。 (中時 ) #朱立倫 #林德福 #吳斯懷 #不分區立委 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬英九不敢做的事 陳水扁：韓做到了！ 07:482019/12/03 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 07:572019/12/03 政治 【老吳保勢三招3】被批遲疑又保守 連妙天都不挺 10:302019/12/03 政治 民進黨：卡神與民進黨無關 不要政治操作 10:532019/12/03 政治 為募款列吳斯懷入不分區？國民黨：研究提告吳子嘉 12:522019/12/04 政治 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 劉世芳邀參加罷韓大遊行 館長看到這6字氣炸：他X糟蹋人 03:032019/12/05 生活 國民黨諷民進黨揮刀 切割楊蕙如 18:002019/12/05 政治 胡幼偉批 討厭民進黨變害怕民進黨 01:302019/12/06 政治要聞 王淺秋聲明：在乎的是台灣前途 12:512019/12/06 政治 政治熱門新聞 卡神案毀蔡英文選情？年輕人氣炸：不投票了！ - 政治 嗆龍介2700算啥？館長加碼萬份雞排賭蔡贏 - 政治 韓國瑜不玩了？網：民調很驚人 - 政治 韓陣營「秘密殺手鐧」提前曝光？韓黑剉咧等 - 政治 韓國瑜戰法詭異？網：恐怖在後頭 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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