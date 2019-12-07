施柏任迎娶車隊浩浩蕩蕩從花壇一路開往員林，吸引路人目光，紛紛拿起手機搶拍。(吳建輝攝)

施柏任迎娶車隊浩浩蕩蕩從花壇一路開往員林，吸引路人目光，紛紛拿起手機搶拍。(吳建輝攝)

日前攻占各大新聞版面的最正女工頭吳亦筑今日出嫁，嫁給同樣從事營造業的新郎施柏任，新郎共出動6卡車6怪手組成迎娶車隊，一行人浩浩蕩蕩從花壇出發開往員林，沿途鞭炮聲四起引人注目，吳亦筑說先生是在工地認識，看他很認真而且非常勤勞，苦追她半年才答應交往。

今日一早新郎施柏任身穿西裝，親自駕駛平常謀生精心布置的卡車，準備就緒後從花壇家中出發，一路開往員林，沿途鞭炮聲伴隨著砂石車轟隆隆聲響，讓人不注意都難，因為造形特殊，粉色的氣球不斷散發出粉紅泡泡，路人見狀都紛紛拿起手機拍照，成功製造話題。

員林市26歲吳亦筑是中部少數的女性怪手司機，家中父執輩三代都從事營造業，從小跟在爸爸身邊南北奔波到工地上工、整地，長大後順利考取大貨客車駕照及挖掘機操作證照，現在全心全意投入營造事業工作，不管事挖土機、砂石車、山貓樣樣都難不倒她。

正女工頭吳亦筑嫁給同樣從事營造業的新郎施伯任，兩人婚紗照同樣選擇在砂石車及挖土機上拍攝，效果十足。(吳建輝攝)

施柏任說，想給老婆一個難忘的婚禮，精心策畫了很久，不惜把「家當」都搬了出來，特別起了大早將所有挖土機開上卡車，並精心布置貼上造型氣球及布條，感謝家人朋友情義相挺，一早就來幫忙，未來會全心全意努力工作，給老婆一個無憂無慮的幸福生活。

吳亦筑說，很感動先生這麼用心準備，給她這麼特別回憶，未來除了幫忙家裡，也會與先生一起工作，努力賺取奶粉錢，共創幸福家庭。

(中時 )