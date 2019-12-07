國民黨總統參選人韓國瑜雖各界民調落後，造勢大會卻場場爆棚，也引發民調可信度探討。對量化民調學有專精的前行政院發言人、傳播學者胡幼偉，卻對韓贏面與支持堅定不移，在臉書發起活動：「韓國瑜當選總統後，你希望他最優先處理的，是哪三件事情？」

胡幼偉在臉書發文，寫道：「今天，我要正式發起一項社會運動。主題是：『韓國瑜當選總統後，你希望他最優先處理的，是哪三件事情？』請大家在各群組及個人的臉書上，都提出個人的答案，以蔚為社會流行話題！從今天開始到投票日前，請各位一遇到家人、朋友、同事，就問他們：你的答案是什麼？」

胡幼偉進一步表示：「如果對方說：『他先當選總統再說吧！』你就回說：『不管嘛！只是假設性質的問題嘛！如果韓當選總統，你會希望優先處理哪三件事情？』策略面說明：只要有人回答了這個問題，在他或她心裡，韓能否勝選，就跟他或她的心願能否實現產生了聯結。每個人不一定希望老韓勝選；但每個人都希望自己的心願能夠實現。所以，這個社會運動的策略，就是使大家為了實現自己的心願，而認真考慮投老韓一票！」

不僅如此，胡幼偉更指出：「現在，我來率先公佈我的答案，大家再接力展開這項社會運動。老韓當選總統後，我希望他最優先處理的三件事情是：

1. 重啟兩岸對話，減少台海緊張；

2. 檢討年金改革方案，還給軍公教警消退休人員公平正義；

3. 廢掉不當黨產條例和促轉條例。」

(中時電子報)