多名國民黨立委6日上午至外交部抗議，其中陳宜民因質疑保六總隊現場執勤的便衣女警身分，女警雖有表明身分，表示在執行公務中，但仍遭陳宜民拍打帽子及推擠。此事一出，引起外界議論，不少人抨擊陳宜民此舉不當，而陳宜民後來也道歉了。

保六總隊公開陳宜民推警影片 真相曝光太打臉

(圖/保六總隊提供)

陳宜民表示，「過程確實有推擠與情緒，在此對她致上萬分的歉意」。但他也希望該女警與旁邊持錄影機的制服員警，將錄影的片段公佈，釐清到底女警有無表明身份，將真相攤在陽光下。

隨後保六總隊公開了當時的畫面及事發時的對話過程。畫面中可以見到，在陳宜民將警方的帽子撥掉後，他質問對方：「你是哪個單位？出去，你是哪個單位？」遭推女警回答：「我是保六的」陳宜民：「保六？出去，你是負責這邊的警衛嗎？不是的話，妳滾出去！保六?保六離開，保六怎麼會在這邊」接著陳宜民便動手推了該名女警。

警政署表示，陳員雖無受傷，但為捍衛警察尊嚴，將依法究辦。轄區分局將依妨害公務罪嫌，將陳宜民函送法辦。

(中時電子報)