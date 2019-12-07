飛機艙內細菌最多的地方可不是廁所！根據《Travelmath.com》調查，座位前方的餐盤桌含菌量，可比廁所沖水按鈕高出8倍。

密閉的空間、內循環的空氣、擁擠的人群，飛機艙儼然成為細菌最佳的繁殖場所。美國Travelmath.com網站邀請微生物學家搭乘兩家不同航空公司共4個航班，旅途中經過5個機場，收集了26個不同地方的病菌檢測樣本。

檢測結果發現，飛機上細菌最多的地方竟然不是廁所，而是飛機座位前方的「餐盤桌」，每平方英寸平均約有2,155菌落（colony-forming units；CFU），其次是機場的飲水機按鈕，再來則是座位上方的冷氣孔。

飛機艙、機場含菌量排名：

排名1.餐盤桌： 2,155菌落／每平方英寸(CFU)

排名2.飲水機按鈕： 1,240菌落／每平方英寸(CFU)

排名3.座位上方的冷氣孔： 285菌落／每平方英寸(CFU)

排名4.馬桶沖水按鈕： 265菌落／每平方英寸(CFU)

排名5.安全帶扣環： 230菌落／每平方英寸(CFU)

排名6.廁所的鎖扣：70菌落／每平方英寸(CFU)

雖然此研究沒有公布檢測出的菌種，不過Travelmath強調，這26個檢測樣本中並沒有發現具傳染性的大腸桿菌。

飛機上細菌最多的地方竟然不是廁所，而是飛機座位前方的「餐盤桌」。（圖／pixabay）

飛機艙能清理多乾淨，跟停留時間有關

飛機上餐盤桌的含菌量竟然比廁所高，讓人百思不解。「其實機艙內能被清得多乾淨，取決於飛機在兩個航班間停留的時間，」Thrillist新聞駐邁阿密編輯梅爾澤(Matt Meltzer)一語道破。

每趟飛行後，基本上都會打掃整架飛機，但清潔人員不見得會擦拭每一個餐桌。

舉例來說，從德州達拉斯飛往德州聖安東尼奧的美國國內班機，如果抵達目的地30分鐘後就要再度起飛，在短短30分鐘的時間內，航空公司的清潔人員只能做簡單的清潔，如清掉座位上的麵包屑，快速清潔廁所及廚房，並補充機上的食物存貨。

這也是為什麼，有時候你會在座位上發現前一位旅客遺留的登機證，或食用過的食物外包裝。

如果兩個航班間隔時間較長，有多一點時間，清潔人員就能額外清理卡在椅背與坐位間的物品，或是使用真空吸塵器清掃地板。

若飛機要在目的地停留過夜，那就更好。清潔人員會有更多時間徹底清潔廁所及廚房，清出飛機上的垃圾，還會仔細擦拭座椅的扶手、餐盤桌以及視聽娛樂系統的螢幕，並更換旅客會用到的毯子及枕頭。

梅爾澤透露一個秘密，別排斥早晨6點起飛的班機，這架飛機應該是清潔最徹底、最乾淨的飛機。

機艙內能被清得多乾淨，取決於飛機在兩個航班間停留的時間。（圖／pixabay）

搭機掌握6要點，病菌不纏身

如果你不是搭乘早上第一班飛機，也別擔心，專家提供6要點，讓你能安心搭機，防病菌上身。

●要點1／最好不要穿短褲、短裙搭機

上一位搭機的旅客如果有傳染性皮膚疾病，未告知機組人員，下一位旅客很容易因為皮膚直接接觸座椅，感染皮膚疾病，建議搭機時最好不要穿短褲、短裙。

●要點2／隨身攜帶含酒精的消毒紙巾

座椅、扶手、餐盤桌容易殘留細菌，坐下前最好先用含酒精紙巾全部擦拭消毒一遍。

●要點3／不要用手觸碰口、鼻、眼、耳或食物

美國阿拉巴馬州奧本大學生物科學系博士維格諾夫(Kiril Vaglenov)建議，搭機時要特別留意雙手衛生，餐盤桌上的細菌最容易藉由雙手，直接進入嘴巴、鼻子甚至眼睛、耳朵。

享用飛機上的餐點時，注意雙手摸了餐盤桌後，就不要再徒手碰觸任何食物，也盡量不要讓食物接觸桌面。吃飯前如果不方便洗手，美國疾病管制局(CDC)建議至少使用含60%酒精的乾洗手清潔雙手，避免病從口入。

●要點4／上廁所碰觸任何東西，最好都隔著紙巾

飛機上的O157型大腸桿菌最長能存活4天，這種腸道出血性桿菌常是引起食物中毒的主因；金黃葡萄球菌更可存活長達7天，容易造成皮膚、傷口、尿道、肺部、血液感染和食物中毒。

要預防細菌上身，上廁所時雙手或身體接觸廁所內的任何物品，都要隔著一張紙巾，例如隔著紙巾開廁所門、碰觸馬桶、按沖水鈕，避免直接接觸細菌；如廁用肥皂洗過手後，最好再使用含酒精的洗手液清潔雙手。

●要點5／千萬別將食物、貼身物品放入座位前的置物袋

部落客「集郵空姐」曾在旅遊網站分享，座位前的置物袋細菌相當多，她曾經看過乘客將臭襪子、用完的紙巾、喝完的飲品，甚至還有尿布放進置物袋中。她奉勸大家，千萬不要把零食或口罩、眼罩等貼身物品，放入座位前的置物袋，以免惹菌上身。

●要點6／盡量飲用瓶裝水

飛機上提供的水基本上都可以飲用，如果有任何疑慮，請盡量飲用瓶裝或罐裝水。此外，如果要刷牙、漱口，也最好使用瓶裝水。

資料來源：CNN、Good Parents.com、Thrillist、GOtrip

(中時電子報)