◎泡完溫泉再吃薑母鴨 暖心又暖胃

天氣漸涼，許多人開始會尋找泡溫泉的好地方，新北市的金山溫泉就成了熱門觀光景點之一，不少在地人一致推薦泡完溫泉後，就要來一份當地相當出名的「老主顧碳燒薑母鴨」，店內不使用瓦斯爐，採用天然炭火維持熱度，讓洗完溫泉的遊客能保持著泡完湯的暖度，一邊享用道地薑母鴨。

◎全國薑母鴨賽第3名 竹源溫補不燥熱

屏東枋寮鄉「竹源薑母鴨」是當地名店，老闆江政隆及老闆娘王滿10多年前創業，迄今傳承到第2代；女兒江宜柔和兒子江子健今年「代父母出征」，拿下全國薑母鴨比賽第3名。竹源薑母鴨溫補不燥熱，口感不澀不上火，很受消費者喜愛。

◎有家的溫暖 大紅蕃薑母鴨不惜成本

天氣冷颼颼，近日即將立冬，俗語說「立冬補冬，補嘴空」。立足花蓮15年的大紅蕃薑母鴨老闆楊志文、游麗玲夫妻以煮給家人吃得心情，不惜食材成本，用在地薑母及精心研發的藥膳燉煮薑母鴨，湯頭溫和順口不燥熱，讓顧客感覺就像回家用餐。

◎國民食補美味 薑母鴨幫你舒筋通血

農曆8月到，也是國人最愛的國民食補美味薑母鴨開始熱銷的旺季。離原高雄縣市交界處不遠的楠梓區後昌路，有間沒有名字的薑母鴨店，料多實在還可指定特殊部位，打響名號，陪伴饕客度過近30載秋冬。

◎10年火候+3祕訣 薑母鴨一吃上癮

秋冬漸近，氣溫變涼，又到秋令進補好時機，冷冷夜裡來碗濃醇香的薑母鴨湯，溫暖身心靈可說是一大享受，板橋區運路「鴨角薑母鴨」絕對是板橋人首選的限定版排隊名店，每年只在9月到隔年4月營業，老闆10多年的火候，煮出一鍋鍋香氣十足的薑母鴨，吃過肯定會再回頭。

◎薑母鴨個人鍋 1個人也能享受溫暖

冬天想要吃個薑母鴨進補去寒，難道非得呼朋引伴？高雄建工路上的大將軍鍋物鎖定單身貴族推出薑母鴨個人鍋，選用愈煮愈夠味的竹薑，1個人就能大快朵頤，且料多實在，200元就能吃到撐，最近更推出新菜單，不想吃鴨還能選排骨。

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(中時電子報)