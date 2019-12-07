今天發布低溫特報，氣溫降至10度，劇烈的溫差變化，容易誘發心血管疾病。中醫師表示，心臟疾病的事前預防真的很重要，因此特別整理出護心5招，教大家怎麼預防高血脂和心臟疾病。

天冷容易引發心律不整、心悸等心血管疾病，中醫師甄至翔和顏明鴻表示，天冷溫差大，讓心血管的負荷變大，出現胸悶和心悸的狀況，而這都是身體發出的警訊，因此特別整理出護心5招，教大家怎麼預防高血脂和心臟疾病。

天冷容易誘發心血管疾病，中醫師聯手教你護心5招。（圖／圓扶原中醫診所提供）

選好油：

想要遠離高血脂，醫師建議可以選擇不飽和脂肪酸，且冷壓初榨工法的油品。

多運動：

作息正常、適量運動是維持健康的不二法門。尤其是有心臟疾病的患者，更要按照醫師的建議適度運動。

3. 少吃炸物：

飲食清淡為主，不要吃高油鹽的食物能夠避免高血脂找上你。

4. 護心三穴：

手上有3個穴位，被中醫喻為「護心3穴」，分別是內關穴、勞宮穴以及郄門穴。內關穴可寧心安神、理氣止痛；勞宮穴有強心功效，特別適合常熬夜或喝酒應酬的人；而郄門穴則有養心護心，主治心痛、心悸、胸痛的功能。

5. 保健神飲：

500毫升的水，加入15顆蓮子、3顆紅棗、3公克的柏子仁和6公克的黨蔘，先用大火煮沸後，再以小火慢煮30分鐘，最後將殘渣濾掉即可飲用。

最後，醫師也叮囑，每人體質不同，當疾病發生時，應該立刻就醫。天氣變化大，大家也要多提醒長輩務必做好保暖，特別是在進出室內外時，要留意溫差。

（本文獲圓扶原中醫診所授權轉載）

(中時電子報)