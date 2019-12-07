台股本周震盪上揚走勢，6日指數收高11,609.64點，較上周五（11月29日）上漲120.07點，周漲幅為1.05％。康和證券預期下周指數將在11,450-11,800點區間震盪，下周看好四大題材類股，包含：生技醫療股、半導體上下游相關股、5G基地台供應鏈、蘋果與華為手機供應鏈等。

康和證券分析指出，彙整近期四項國內外利多因素，包含：1.外資期權未平倉總契約淨值偏多趨勢不變，顯示外資現貨將中長期偏多操作。2.官股行庫持續買多賣少，有利穩定股市。3.5G發展愈來愈明確，有利相關供應鏈明年營運確定成長。4.美中仍各自發表貿易協商持續，未確定破局前仍隨時有利股市反彈。

另留意三項國際利空因素：1.美國參眾兩院通過香港人權與民主法案後，又通過新疆人權法案，引發中國強烈抗議，恐不利美中貿易協商。2.美國近期公布的經濟數據不佳仍多，恐壓抑漲多的股市。3.美中對第一階段簽署貿易協議仍無法達成共識，若延後簽署，12月15日新增關稅若生效，對股市應有負面影響。

(工商 )