「卡神」楊蕙如涉養網軍風波持續延燒，韓國瑜競選辦公室創意總監潘恒旭也被挖出和楊蕙如關係匪淺。而潘恒旭也坦承和卡神已認識20年，還加碼爆料前總統馬英九也和卡神有關，讓媒體老董大喊潘恒旭真是天才！一招就破國民黨的局，還把馬英九拖下水。

卡神案持續延燒，潘恒旭之前大打卡神和綠營的關係，結果反被挖出2017年曾在臉書上貼出楊蕙如的照片，楊稱潘為「師父」，潘則稱呼楊為「貴妃」。對此，潘恒旭也承認，「我認識卡神的確有20年了」，潘更加碼爆料，「當初她去馬英九的新台灣人基金會座談是我安排的，去年她想跟丁辦、韓辦提案，我也是窗口。我不需要切割、裝不熟、不認識！」

吳子嘉對此在政論節目《關鍵時刻》上表示，潘恒旭是在破國民黨的局，他認為潘恒旭本來是想幫國民黨建功，第一招PO出蔡英文和卡神抱小狗的照片是成功的，第二招要搞陳其邁，但看到陰影就開槍，結果破功。後來，潘恒旭被網友爆料認識卡神20多年，他倆還是師徒關係。潘一看到和卡神關係被挖出來，就知道掛掉了，就把馬英九拖下水，要死大家一起死，真的是天才呀！

吳子嘉再表示，然後馬英九接下來要被迫處理這事情，問題是馬英九也搞不清楚到底是怎麼回事。潘根本就是發現事情不對勁了，把馬英九拉下來，要馬英九幫忙扛責，然後他自己趕快脫身！怎麼有人政治是這樣玩的，這在民進黨內根本不可能發生。

(中時電子報)