眼看12月15日美國對大陸加徵新一輪關稅時間逼近，雙方不斷拋出或樂觀或意見分歧的訊息。美媒報導，華府和北京對採購農產品的數量上仍有些分歧。於此同時，白宮經濟顧問庫德洛也強調，若沒有獲得想要的條件，川普總統準備退出談判。

華爾街日報引述知情人士指出，川普要求大陸每年向美國採購400億至500億美元農業品，不過數字較去年總金額86億美元高出5、6倍。川普政府希望大陸公開宣布採購計畫，並承諾不論市場情況如何都會履行合約，但北京方面不願對此做出承諾，主要是大陸向分散進口來源。

報導指出，美陸雙方對於降低多少關稅，仍未達成共識。截至目前為止，美國已對大陸價值3600億美元商品加徵關稅，除非本月15日前，美陸達成首階段貿易協議，否則華府對北京1600億美元商品加徵15%關稅恐將出手。

距離下一輪關稅開徵剩不到10天，庫德洛接受外媒CNBC採訪時表示，「貿易協議已經近了，可能比11月中旬還要更近一步。但他也強調，川普總統說過，如果這一項協議，無法保證防止技術竊盜，或是執行機制沒成效，我們就會退出談判桌。」

(中時電子報)