今早陰雨綿綿，現場仍湧入2000多名支持者搖旗吶喊凍蒜，立委吳秉叡與多位市議員及里長到場力挺。（許哲瑗攝）

新北市第10選區（土城、三峽）立委參選人吳琪銘今上午舉辦清水競選總部成立大會，行政院副院長陳其邁到場力挺，陳致詞時暗酸昔日對手韓國瑜，「有個國民黨參選人批評中央前瞻基礎計畫預算要檢討，我很怕立法院裡席次若未過半，民進黨無法推動改革，影響對新北市、對土城居民的照顧。」

陳其邁痛批，國民黨不分區名單不僅沒品質，其中一位吳斯懷過去曾到中國大陸聽取中共領導人習近平訓話，「明明大家都在罵，國民黨仍聽不進去，明年一定要用選票下架吳私懷，下架國民黨」，台灣要贏一定要改革、一定要支持民進黨。

陳其邁說，吳琪銘連續3會期獲得公督盟第評比優秀立委，在出席率、質詢次數、提出法案修正都名列前茅，包括樹林萬大線、清水交流道、土城彈藥庫搬遷等政績有目共睹，是位兼顧中央及地方的立委，需要民眾的肯定及支持。

今早陰雨綿綿，現場仍湧入2000多名支持者搖旗吶喊凍蒜，立委吳秉叡與多位市議員及里長到場力挺。

(中時 )