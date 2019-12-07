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勇士總教練科爾這次擺明用才剛傷癒復出的羅素當誘餌嗎？羅素全場投8中2，所有出手都是三分球，完全沒打算切入或中距離跳投，勇士也靠葛倫羅賓生最後1分03秒的空中接力灌籃，驚險以100比98擊敗地主公牛，且中止4連敗。

就算面對本季也在擺爛的公牛，勇士仍然贏得相當驚險，雙方打到最後關頭，勇士才靠卓雷蒙格林妙傳給葛倫羅賓生空中第一時間灌籃超前，接下來讀秒階段只看羅素三分出手沒進，可惜公牛更不爭氣，拉文最後2秒逆轉三分也告落空。

這是羅素右手大拇指扭傷缺席兩周後的第2戰，結果他打了29分鐘，拿7分、7籃板及5助攻，表現跟上季待在籃網期間判若兩人，代表科爾仍以磨練球隊新秀為主，只好改讓羅素當起誘餌，卻真的委屈了向來進攻火力相當強大的羅素。

勇士以灌進致勝球的葛倫羅賓生20分最高，柏克斯也拿14分，帕斯卡13分，考利史坦10分，勇士目前仍以5勝19敗位居西區墊底，繼續朝著搶下明年狀元籤目標邁進；公牛以拉文22分、6助攻與6籃板表現最佳，馬卡尼恩20分。

(中時 )