北市中山區林森北路407號一棟大廈今晨8時48分發生火警，疑大廈一樓四面佛宮廟遭人丟縱火，猛烈火勢波及到隔壁3戶，警消共出動35輛消防車、7輛救護車及107人員滅火，火勢於9時20分撲滅。
這場火警共救出134人，疏散500人，4人送醫（皆意識清醒、無外傷）。火警大廈內有多家知名制服、禮服酒店，樓上套房住不少洒店小姐，由於火警發生時間正逢酒店小姐才下班，不料剛返家就遇火警四處竄逃。
(中時電子報)
#火警
北市中山區林森北路407號一棟大廈今晨8時48分發生火警，疑大廈一樓四面佛宮廟遭人丟縱火，猛烈火勢波及到隔壁3戶，警消共出動35輛消防車、7輛救護車及107人員滅火，火勢於9時20分撲滅。
這場火警共救出134人，疏散500人，4人送醫（皆意識清醒、無外傷）。火警大廈內有多家知名制服、禮服酒店，樓上套房住不少洒店小姐，由於火警發生時間正逢酒店小姐才下班，不料剛返家就遇火警四處竄逃。
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