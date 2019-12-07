北市林森北路火警。（圖／民眾提供）

北市林森北路火警。（圖／民眾提供）

北市林森北路一四面佛宮廟發生火警，疑遭人丟汽油彈縱火。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市林森北路一四面佛宮廟發生火警，消防人員撲救中。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市中山區林森北路407號一棟大廈今晨8時48分發生火警，疑大廈一樓四面佛宮廟遭人丟縱火，猛烈火勢波及到隔壁3戶，警消共出動35輛消防車、7輛救護車及107人員滅火，火勢於9時20分撲滅。

酒店妹剛下班返家就火警四處竄逃。（張鎧乙攝）

這場火警共救出134人，疏散500人，4人送醫（皆意識清醒、無外傷）。火警大廈內有多家知名制服、禮服酒店，樓上套房住不少洒店小姐，由於火警發生時間正逢酒店小姐才下班，不料剛返家就遇火警四處竄逃。

(中時電子報)