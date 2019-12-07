楊蕙如「卡奴變卡神」 刷卡「賺錢」引爭議！(中天新聞提供)

翻開楊蕙如蛻變史真精采！楊蕙如昔日從卡奴變卡神，再進化為帶風向的網軍頭子，如今成為被唾棄的政治蟑螂，曾與她交手的前立委高思博並不感到意外。18年前為成大MP3事件打過官司，高思博就見識過楊蕙如的網路功力，他說，楊蕙如很喜歡走法律邊緣，擅長鑽漏洞賺錢。

41歲的楊蕙如一路走來爭議不斷，2006年利用信用卡制度漏洞，她以小蝦米之姿挑戰大財團，一戰成名，從卡奴變卡神的過程，當時就曾引發爭議，其實往前追溯她大學時期，就曾因鑽法律漏洞惹上官司糾紛。

中天新聞報導，18年前成大發生轟動社會的MP3侵權事件，當時楊蕙如是歷史系學生，她擅長利用機制的漏洞，幫自己和同學謀福利，因此惹上侵權官司。身為自救會長的楊蕙如找上時任執業律師的前立委高思博，幫助解決侵權官司。高思博說，當時他就見識過楊蕙如的網路功力，她很會利用機制的漏洞，幫自己和同學謀福利。成大MP3侵權事件後，她不但沒有收斂，反而變本加厲，接下來爆發的每個爭議幾乎都與網路操作有關。

對於楊蕙如靠寄生網路發財，網友留言痛批，「什麼卡神？原來是卡奴。 現在變柯p口中的政治蟑螂，唉，了然。」、「網軍殺手，可恥！」、「夜路走多總會碰到鬼，這是你自己要還的債」、「該還的還是要還.. 」、「難怪這次沒看到輸真慘來護駕，原來是心結深種」。

(中時電子報)