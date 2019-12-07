彰化縣長王惠美強調，本屆國民黨在國會的立委席次實在太少，呼籲支持者讓柯呈枋順利連任、讓國民黨提名人選都當選。(謝瓊雲攝)

彰化縣議長謝典林表示，台灣過去那種不分藍綠一起共同努力打拼的日子令人懷念，人民相信只要努力打拚就能過好日子的價值，需要被重新找回來。（謝瓊雲攝）

謝典林送上青蒜，預祝柯呈枋高票當選連任。（謝瓊雲攝）

彰化縣立委第一選區國民黨籍立委柯呈枋，7日上午在和美鎮黨部成立競選總部，僅相隔8個多月、一年成立兩次競總，彰化縣長王惠美、議長謝典林，和前縣長卓伯源、阮剛猛、前議長謝式穀，立委江啟臣、許淑華等「原班人馬」通通到場力挺。

競總成立大會上，由王惠美授旗、謝典林送上青蒜，預祝柯呈枋高票當選，選區內黨籍鄉鎮長、議員和代表會主席全到齊，氣勢如虹。

公務員出身的柯呈枋，因王惠美當選彰化縣長後立委出缺需辦理補選，今年年初接受國民黨徵召參選，順利接棒，任期僅剩不到一年；這次尋求連任，對上民進黨提名現任縣議員陳秀寶，藍綠對決。

王惠美表示，這一屆國會國民黨立委席次實在太少，民進黨70多席、國民黨僅35席，舉手表決都輸人，除了一定要讓柯呈枋順利連任，她也強調，張瀚天、謝衣鳳、蕭景田，要四席全上，再讓庶民總統韓國瑜當總統，做彰化人最有力的後盾。

謝典林說，過去20多年來，民進黨每到選舉就會高喊愛台灣、強調守護主權，但是，實際上人民的生活越過越差，經濟越來越退步；強調台灣應該不分藍綠、一起共同努力打拚，大家賺錢過好生活，讓政黨正常合理輪替，呼籲大家全力支持國民黨提名的人選。

(中時 )