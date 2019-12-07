全台氣溫驟降，宜蘭太平山有機會飄雪。（林務局羅東林管處提供／胡健森宜蘭傳真）

全台氣溫驟降，宜蘭太平山有機會飄雪。（林務局羅東林管處提供／胡健森宜蘭傳真）

受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台各地氣溫冷颼颼，也吸引了許多「追雪族」上山等待出現「雪國情景」，宜蘭太平山森林遊樂區這兩天湧入了上千名的遊客，除了體驗搭乘山上最夯的蹦蹦車設施，眾人最期待的還是出現雪景；太平山莊工作人員表示，今（7）日白天的溫度大約維持在攝氏3、4度，入夜後氣溫可能會降至零度，但水氣恐有不足，下雪的機率相對不會太高。

除了合歡山，海拔高度大約2000公尺的太平山地區也是相當受到歡迎的賞雪地點，只要天氣夠冷且空氣的濕度偏高，就會吸引一波波遊客上山等雪，根據太平山莊工作人員表示，凌晨3、4點的時候山上下起大雨，但可惜溫度不夠低，並沒有出現大雪紛飛的雪景。

根據中央氣象局天氣預測，今（7）日晚間至明（8）日上午，氣溫有可能進一步下探，太平山上的氣溫恐會降至0度，因此如果水氣充足，入夜之後有下雪的機會，不過工作人員表示，目前山上的水氣似乎不大夠，研判最多只會出現冰霰、霧霜，是否能遇上下雪，還得要碰碰運氣。

(中時 )