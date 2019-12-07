公費流感疫苗第二階段明日將開打，65歲以上長者、學齡前幼兒可前往全台1305家衛生所、合約院所接種疫苗。為避免民眾白跑一趟，疾管署建議，接種疫苗當日，可利用疾管署「流感防治一網通」，或至各縣市政府衛生局網站、臉書查詢當日開診資訊。

原訂於10月開打的公費流感疫苗，受全球疫苗供貨延遲影響，延至11月15日開打。今年流感疫苗採分批接種，國小至高中學生及醫事人員率先接種，其次為明日接種的65歲以上長者、學齡前兒童。其他公費對象則需等到明年元旦，才能進行第三批接種。

疾管署表示，每年流行的流感病毒株稍有不同，即使過去曾感染過流感或接種過流感疫苗，每年都應按時接種。幼童較易受到流感侵襲，若為生平第一次接種，須在接種第1劑4周以上再接種第2劑，以獲得完整保護力。而65歲以上長者是流感併發重症發生率較高的族群，更應確實接種疫苗，以有效預防流感重症的發生。

公費流感疫苗第二階段開打當日，估計全國約有1305家衛生所及合約院所可提供接種服務。為避免民眾白跑一趟，疾管署建議，接種疫苗當日，可利用疾管署「流感防治一網通」，或至各縣市政府衛生局網站、臉書查詢當日開診資訊，並於出發前打電話確認。

流感疫情預計在12月升溫，並在農曆新年達到高峰，3月以後趨緩。疾管署表示，目前流感尚未進入流行期，民眾如依時程接種，可在疫情達高峰前獲得足夠保護力。

與此同時，近期受冷氣團影響各地氣溫偏低，民眾除注意保暖外，亦不可應養成良好衛生習慣，做好洗手衛生及咳嗽禮節。一旦出現類流感症狀，應戴口罩速就醫，並落實生病家休息，以減少病毒傳播的機會。

(中時 )