「字母哥」阿提托康波用了最棒方式，來祝賀自己25歲生日快樂！字母哥7日展現年度MVP身手，貢獻27分、11籃板，幫助公鹿119比91橫掃「雙星」里歐納德、保羅喬治領軍的快艇，14連勝入袋，也以20勝3敗續居東區龍頭。

原本上半場打完，快艇僅以43比52落後地主公鹿，沒想到公鹿下半場火力全開，不僅阿提托康波頻頻爆扣籃框，布雷索、康納頓、米德頓及伊耶索瓦等人也都提供支援砲火，公鹿打出誇張39比9攻勢，雙方差距轉眼擴大到40分以上。

眼見場上大勢已去，打到最後9分25秒，快艇總教練瑞弗斯就把里歐納德、保羅喬治等主力換下休息，畢竟想要逆轉40分的差距已經完全不可能，也讓剩餘時間都變垃圾時間，里歐納德只能坐在板凳上，拚命思考怎麼會輸這麼慘。

公鹿全隊6人得分上雙，除了阿提托康波，米德頓也拿17分、6助攻與5籃板，伊耶索瓦13分，康納頓與迪文森佐各有11分，布雷索10分、5助攻，公鹿也確定本季橫掃快艇，前次在快艇主場的對決，公鹿也以129比124贏球。

里歐納德與保羅喬治雖然分別拿下17、13分，兩人卻也各有5失誤，祖巴茲12分、10籃板，哈瑞爾與路威廉斯各有11分，看來快艇本季想要爭冠，瑞弗斯必須趕緊想出如何剋制公鹿的有效方案才行。

(中時 )