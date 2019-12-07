郭、柯漸行漸遠？柯：都還沒開始走路 12:092019/12/07 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 文哲7日上午出席新北市第三選區立委參選人李旻蔚競選總部成立大會。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲7日上午出席新北市第三選區立委參選人李旻蔚競選總部成立大會，對於外傳民眾黨欲與郭台銘陣營分手，讓郭柯漸行漸遠，柯文哲說，可以合作部分就合作，在政治上有一定程度的人，不會講這麼沒智慧的話，「都還開始走路，就要漸行漸遠？」 郭台銘出訪美國，昨天郭台銘臉書上寫道「郭柯宋王就像國際局勢依樣合必多利」，對此柯文哲表示，有時候老闆不在，底下發言會走鐘，依他對鴻海的了解，鴻海紀律非常嚴明，講錯話是很慘的，老郭不在，底下發言尺度比較放鬆。 (中時 ) #2020大選 #柯文哲 #郭台銘 #李旻蔚 #台灣民眾黨 #鴻海 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘美國行今啟程：一定會見到川普 19:282019/12/03 政治 參加白宮聖誕派對 郭台銘會川普 與威州投資無關 04:102019/12/04 產業．科技 遭形容「被霸三兄弟」 柯：我沒選也被打較無辜 12:542019/12/05 政治 鍾小平表揚抓出卡神的「柯黑」 柯盼有人認養 15:062019/12/05 生活 卡神為何落此下場 全因手賤在PTT留10字 00:192019/12/06 生活 參加白宮聖誕趴 郭董：川普把我叫去聊了一下 11:232019/12/06 國際 政治熱門新聞 卡神案毀蔡英文選情？年輕人氣炸：不投票了！ - 政治 韓國瑜不玩了？網：民調很驚人 - 政治 贏了！民調專家為韓發起社會運動 - 政治 韓現身高雄盛況嚇死人 網：民調在這！ - 政治 嗆龍介2700算啥？館長加碼萬份雞排賭蔡贏 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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