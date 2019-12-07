台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲7日上午出席新北市第三選區立委參選人李旻蔚競選總部成立大會，對於外傳民眾黨欲與郭台銘陣營分手，讓郭柯漸行漸遠，柯文哲說，可以合作部分就合作，在政治上有一定程度的人，不會講這麼沒智慧的話，「都還開始走路，就要漸行漸遠？」

郭台銘出訪美國，昨天郭台銘臉書上寫道「郭柯宋王就像國際局勢依樣合必多利」，對此柯文哲表示，有時候老闆不在，底下發言會走鐘，依他對鴻海的了解，鴻海紀律非常嚴明，講錯話是很慘的，老郭不在，底下發言尺度比較放鬆。

(中時 )