前橫山鄉長溫文結（右）贈象徵「包中」的粽子給民進黨立委參選人鄭朝方（左）。（羅浚濱攝）

前橫山鄉長古榮耀（左）贈「好采頭」給民進黨立委參選人鄭朝方（右）。（羅浚濱攝）

新竹縣第二選區立委參選人鄭朝方，連日在各鄉鎮成立競選總部，都吸引眾多「方粉」擠爆會場，7日橫山競選總部成立大會，鄭朝方提出興建兒童醫院的政見，2位前橫山鄉長力挺外，有「醫界女神」之稱的立委林靜儀也到場助陣。

溫文結、古榮耀2位前橫山鄉長曾經是「死對頭」，這次不約而同力挺鄭朝方，溫贈給象徵「包中」的粽子，古則致贈「好采頭」，現場也是坐滿支持者，顯現鄭朝方在橫山鄉的高人氣。

溫文結和古榮耀認同鄭朝方推出照顧孩童和銀髮族長照需求的政見，分別表示，橫山鄉人口外移且老化嚴重，需要像鄭朝方這樣年輕世代的政治工作者，加速推動地方事務。

鄭朝方表示，橫山鄉建設發展一定要加速推動，包括內灣風景區、大山背休閒區等知名景點，要結合浪漫台三線的客家庄文化，構築出旅遊動線，紓解假日交通壅塞問題，當選立委一定會爭取中央經費建，提升觀光動能。

鄭朝方並指出，兒童照護在台灣社會相對弱勢，爭取兒童醫院是他的使命，因為「孩子就是我們的未來」，有機會擔任立委會積極爭取，捍衛新竹孩子的健康權。

立委林靜儀表示，她在立法院時常接到鄭朝方的選民服務案件，鄭朝方在深耕地方這段時間沒有任何資源，但真的看到問題，要為大家發聲、做事及解決問題，新竹要進步，新竹生活要更好，唯有讓新世代鄭朝方接棒。

(中時 )