中國人民銀行7日公布，2019年11月份大陸外匯存底為30,955.91億美元，低於市場預期的3.1兆元，較10月分減少95.7億元。另外，11月底大陸黃金儲備報6,264萬盎斯，與上月持平。

新浪財經報導，中國外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，大陸11月外匯市場供求保持基本平衡，市場預期總體穩定。受全球經濟增長、貨幣政策預期、貿易局勢等因素影響，美匯指數小幅上漲，主要國家債券價格有所下跌。匯率折算和資產價格變化等估值因素，成為影響11月大陸外匯存底規模變化的主要原因。

她指出，今年以來，大陸經濟續保持總體平穩、穩中有進發展態勢，主要指標運行在合理區間，有效應對國際風險挑戰明顯增多的複雜局勢，大陸境內國際收支保持基本平衡，外匯存底規模總體穩定。

王春英表示，目前全球經濟增長放緩，外在不穩定、不確定因素依然較多，但大陸經濟長期向好的態勢不變，並將持續推進對外開放，這有利外匯市場保持平穩運行，也將為外匯存底規模總體穩定提供支撐。

(工商 )