台北捷運公司取消電子票證8折優惠，新北市府認為溝通不足，應暫緩實施，對此台北市長柯文哲今表示，已指示交通局帶企畫案向新北市府說明，一定要新北市的支持才能推動，強調一切還在還在計畫階段。

柯文哲也說，雙北1280月票有咬緊牙關撐住，最大受益者非常清楚就是新北市，這常常沒有辦法100分，禮拜一交通會帶完整的企劃案向新北市府說明。

(中時 )