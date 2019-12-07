北捷取消8折優惠 柯P：新北支持才推 12:192019/12/07 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯文哲7日上午出席新北市第三選區立委參選人李旻蔚競選總部成立大會。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北捷運公司取消電子票證8折優惠，新北市府認為溝通不足，應暫緩實施，對此台北市長柯文哲今表示，已指示交通局帶企畫案向新北市府說明，一定要新北市的支持才能推動，強調一切還在還在計畫階段。 柯文哲也說，雙北1280月票有咬緊牙關撐住，最大受益者非常清楚就是新北市，這常常沒有辦法100分，禮拜一交通會帶完整的企劃案向新北市府說明。 (中時 ) #新北 #市府 #新北市 #優惠 #柯文哲 #北捷 #8折優惠 #台北市 #交通 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 電動車補助將砍6000元 新北掀買車潮 04:102019/12/03 地方新聞 新北校園午餐 7國美食上桌 04:102019/12/03 地方新聞 新北公托中心再添2家 開放登記 04:102019/12/03 地方新聞 全國第一 新北加入「脫煤者聯盟」與英、加等國攜手對抗氣候變遷 10:362019/12/03 生活 選戰倒數！新北人均預算成選戰焦點 17:472019/12/03 政治 台灣彩券首發以城市節慶為主題刮刮樂 13:312019/12/04 財經 新北小綠人轉大人 穩重 「不跑了！」 15:192019/12/04 生活 鍾小平表揚抓出卡神的「柯黑」 柯盼有人認養 15:062019/12/05 生活 卡神為何落此下場 全因手賤在PTT留10字 00:192019/12/06 生活 借書一卡通 新北延伸至桃園 01:302019/12/06 地方新聞 生活熱門新聞 全台最正女工頭出嫁 新郎出動6卡車6怪手組迎娶 - 生活 別被騙了！星巴克咖啡點這Size才划算 - 生活 伴母逛好市多見這商品 驚吐「一句話」羞爆 - 生活 為成功在所不惜！天生勞碌命的星座TOP4 - 生活 B群吃到險失明 營養師曝問題在這 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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