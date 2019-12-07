本報接獲海峽商船人士通報，英國皇家海軍於7日派遣「企業號」(H88)海軍測量船經過金門外海，現正通行台灣海峽。

近來中英關係正因香港問題鬧得不愉快，英國政府特別要求中國恪守保障香港主權移交後維持高度自治的1984年「中英聯合聲明」。中國駐英大使劉曉明則批評美國和英國等外國，停止對香港內部事務干涉，香港事務是中國內政，不需要英國評論。這時英國海軍罕見派遣軍艦進入台灣海峽，引發外界諸多聯想。

「企業號」(H88)是英國海軍歷史上第十艘以「企業號」命名的船隻，英文名為HMS Enterprise，HMS意指「陛下的船艦」（Her／His Majestys Ship）。該艦是一艘多功能勘查船(水道學與海洋學用途)，首航於2002年，並於2003年服務。

「企業號」一名在西方國家海軍艦艇廣受歡迎，「Enterprise」這個字原本就擁有多種解釋，例如商業上的一種事業體組合稱為「企業」，但也可代表一種美德（武德），是「進取」、「勇往直前」之意。依據《美國海軍字典》，船艦稱「Enterprise」是取其「勇敢、活躍、及在實際事務上之創意」之意。

因此「企業號」的中文譯名也常被，譯為「奮進號」、「進取號」、「勇往號」等名。美國已退役的第一艘核動力航母，及現正研製的福特級航母，都叫「企業號」。

(旺報 )