受國際經濟增長下行與「反送中」事件衝擊，香港經濟陰霾籠罩，港府日前已推出第四輪紓困措施。香港財政司司長陳茂波7日上午出席電台節目時表示，香港政府曾研究全面延期交稅半年的建議，但此舉會令財政赤字變成逾千億港元，故決定改為可申請分期交稅免罰、且盡量寬鬆處理。

香港經濟日報報導，陳茂波在香港電台節目「星期六問責」表示，港府日前推出第四輪紓困措施，包括減免非住宅用戶的水費、電費及差餉，有需要人士亦可申請分期交稅、成功申請可豁免繳交附加費，相關措施開支涉及超過40億港元。

陳茂波表示，成功申請分期交稅的人士可獲豁免繳交附加費，他已向稅局要求盡量以體恤態度處理，研究可否簡化程序，縮短21日內的審批回覆。報導稱，過往有需要的香港市民可申請分期交稅，但需要加額外費用；而過去每年通常有幾千個案提出申請，預計未來申請件數會增加。

陳茂波透露，曾有意見希望港府延期半年交稅，惟他認為建議並不可行，因為薪奉稅與利得稅合共達2千億港元，若延期半年，未來政府結算可達過千億港元赤字，而且市民延期後仍要交稅，延期與否仍有交稅壓力。

對於會否直接「派錢」紓困，陳茂波表示，會採取開放態度研究，但強調最終決定要顧及長遠財政。

(工商 )