雖然大陸因以高密度的監視器與與定位技術，被西方國家批評為「監視帝國」，不過一份新的研究報告顯示，雖然大陸監視器數量到2021年底前在全球所占比例將微些過半，不過若從人均比例而言，美國的密度與大陸不遑多讓。

「華爾街日報」指出，產業研究機構「馬基特公司」（IHS Markit）5日發布的報告顯示，全球用於監控的攝影機數量到2021年底前，將從目前的7.7億支增加近30%，達到10億支，而大陸所占比例些微過半。

馬基特公司分析師菲立浦（Oliver Philippou）表示，由於公共安全議題、犯罪與恐怖主義近年來受大幅關注，為大陸監視設備增長的最大原因，用於城市監控也導致需求增加。不過，由於美國的學校、購物中心和辦公處所都想加強場所安全，讓美國的監視攝影機數量將從去年的7000萬支，到2021年底前增為8500萬支。

報告指出，與大陸不同的是，城市監控在美國只占監視攝影器的一小部分，2018年時約僅3%。然而用於公共場所的監控正在增加，另據喬治城大學的隱私與科技中心今年稍早一份報告，像底特律、華府與奧蘭多等大城都在測試使用人臉辨識攝影，以利警政與治安。

不過，菲立浦表示若按人口與監視器的比率來看，美國和大陸在監視器的普及率上所差無幾，美國是每4.6人就有一支監視器，大陸是每4.1人一支。他認為，日後對美國大規模監控的爭論，可能會像今日對大陸的關注一樣。

菲立浦另指出，隨著閉路電視網絡變得益發能負擔，包括印度、巴西和印尼等開發中國家將超越英國和日本，成為全球安全監視器的最大市場。如印度當局已打算建置監視攝影機與影像辨識，協助維持13億人口的法律與秩序，印國家犯罪統計局今年6月時表示，已招標建置國內第一套中央化的臉部辨識系統。

(中時電子報)