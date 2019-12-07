越捷航空宣布將於2020年1月10日開通芹苴－台北航線，讓旅客可輕鬆暢遊眾多越南著名景點，為歡慶新航線開通，12月10日至12日每天下午1至3時，越捷航空將祭出優惠機票，最低只要0元起。

越捷指出，明年1月將營運芹苴－台北航線，提供每周4班來回班機，去程班機於中午12時40分從芹苴市起飛，並於下午5時10分抵台北；回程班機於晚間6時10分從台北起飛，8時55分抵達芹苴。

越捷航空在台經營5年多，目前營運航線包括台北至河內／胡志明市／峴港／芹苴、台中／高雄至胡志明市／河內、台南至胡志明市，以及台中至曼谷，共10條航線。

為歡慶新航線開通，12月10日至12日每天下午1至3時，越捷祭出百萬張優惠機票，最低只要0元起，所有優惠機票適用於越捷經營的國際航線，包含越南至台灣、日本、南韓、香港、印度、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、緬甸與柬埔寨，以及泰越捷經營的所有航線，機票使用時間自2020年1月3日至10月24日。

越捷表示，促銷機票亦可透過越捷官方臉書點選「訂票」訂購，或洽官方票務代理中心、客服專線查詢。

(中時 )