基隆暖暖國小今慶祝120歲，41歲的情歌天后梁靜茹走出婚變陰霾，7日現身校園與全校名師生一起合唱暖心歌曲「暖暖」及生日快樂歌同樂，重返當年拍攝暖暖MV舊地，讓她直呼「感動到有點快哭出來了」，還承諾十年後再來唱一次。

梁靜茹表示，很久沒有在學校禮堂演出，讓她想起小時候在合唱團及歌唱比賽的情景，覺得很感動，這次剛好知道暖暖國小120周年校慶的機會，重新回味10幾年前來學校拍攝MV的場景，並在自己IG寫下「暖暖小學加暖暖靜茹，合體了」。

梁靜茹13年前唱紅歌曲「暖暖」，旋律動人好聽，有暖暖「地下校歌」之稱，梁靜茹和當年好幾個合唱學生一起唱歌，並獻唱生日快樂歌為暖暖國小慶生，全場800多名師生、民眾聽得如癡如醉，她還答應，每10年會再來暖暖看看一次。

梁靜茹9年前嫁給富商趙元同，育有1子，羨煞眾人，不過今年8月驚傳老公婚變出軌，梁在IG坦承婚姻觸礁，兩人協議離婚，2日她正式辦妥離婚手續，恢復單身後首度現身獻唱，對於外界關心，她說依然懷抱純真的心，強調最近都很好。

(中時 )