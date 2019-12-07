「食番安心-2019路竹番茄節」活動，7日在路竹體育園區盛大登場，今年以食安為主軸，搭配番茄、花椰菜、雞蛋和虱目魚「路竹四寶」，透過創意裝置、親子互動設施及農特產美食展售，兩天活動中，邀請市民朋友一塊來路竹品嘗美味的番茄，度過健康、歡樂的親子假期。

開幕儀式由下坑國小非洲鼓樂隊表演「慶豐收」揭開序幕，高雄市副市長李四川、民政局長曹桓榮及多位地方民代、里長及學校校長都到場共襄盛舉。

路竹區長吳進興除了感謝市府支持地方產業，還特別安排長期以來投入地方發展，即將退休的台電興達發電廠廠長楊仁和上台致詞。楊廠長感謝吳區長的用心，也表示，即使退休後，興達發電廠還是會持續扮演好鄰居的角色，協助發展地方經濟。

在民眾熱情歡迎下，李四川上台致詞表示，四十多年前，就讀岡山工農，就對岡山路竹地區有著深厚情感，看到路竹番茄農努力種出許多品種番茄，有的外表跟巧克力相似，相當具有特色，也大大增加農民收益。

李四川對於路竹番茄節，一年辦的比一年來的好，活動更具特色，希望未來可以持續舉辦，隨後，全體與會貴賓上台，共同拉下紅彩帶，宣布一連兩天的「2019路竹番茄節」正式展開。

今年路竹番茄節是以食安為主題，特色多，除了番茄農端出自家農場，各樣品種番茄外，好康優惠更是一籮筐，包括《高雄市家禽生產合作社》攤位提供「番茄養生雞湯」，「番茄蜜汁雞翅」及「番茄雞肉串」免費品嘗，而《路竹?生》攤位也加碼提供，憑當期發票可以兌換「番茄虱目魚湯」或是「番茄醋」及「蒟蒻番茄」，每天優惠數量有限，送完為止。

延續往年受歡迎的鮮採番茄農事體驗，今年除了安排番茄專車搭載民眾直達產地外，民眾也可以自行開車前往，親自體驗採收番茄的樂趣，將又甜又營養的番茄採摘回家。

另今年路竹番茄節也邀請十分受到歡迎的momo家族藍莓姐姐跟YOYO TV天竺鼠姐姐，搭配國民女神黃思婷及在地各級學校優秀的表演團體，陪同民眾歡度週休假日。現場親子同樂區則有小朋友最喜歡的兒童充氣遊樂設施及復古童玩，讓爸爸媽媽帶著家中寶貝盡情歡樂暢遊園區。

路竹區公所表示，今年路竹番茄節全力營造健康、安心、親子同樂的地方節慶歡樂氣氛，為了作到盡善盡美，也提供「2019路竹番茄節」免付費服務專線0800050012，提供市民查詢番茄節的相關資訊，更多精彩活動在「高雄路竹番茄節」FB粉絲專頁有詳細資訊。

(工商 )