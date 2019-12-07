高盛發布最新報告指出，大陸有機會將2020年經濟增長率目標下調至6％左右，以讓政府領導層有餘地去應對經濟增長放緩，同時讓本十年收入翻倍的目標仍然有望達到。

香港信報7日報導，高盛報告提到，大陸官員預料將於本月召開一年一度的中央經濟工作會議，並將經濟增長率目標由今年的6％至6.5％，下調至6％左右。同時，採用「左右」這個模糊詞語，令低於6％的增長率亦被視為與目標相符。

大陸今年第三季經濟增速降至6％，為近30年以來最低水準。隨著內需疲弱、外在環境不利，高盛料第四季經濟增速將跌破6％。

該行認為，北京明年可能會容忍通膨率上升，將上限由目前的3％上調至4％。大陸今年10月的通膨率飆升至3.8％，為2012年以來最高水準。由於豬肉供應持續短缺，預計2020年初消費者物價指數（CPI）將上升到至多5％，而一旦豬肉價格穩定，則可望於下半年減速。

高盛表示，預測大陸政府還將允許財政赤字比率由今年的2.8％提高至3％。在經濟放緩之際，北京推出減稅等一系列的針對性措施，促使今年不到3％的目標很難達到。

另外，該行估計中國的貨幣目標預期保持不變，整體政策將延續近期基調。由於中美貿易紛爭不太可能於明年完全解決，大陸領導人或聚焦國內問題，符合大陸利益並能夠幫助貿易談判的改革措施將優先實施，譬如加大農業和服務業開放以及加強智財權的保護。

(工商 )