陸製Model 3列大陸補貼名單 12:412019/12/07 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）在中國製造的Model 3電動車，據報已獲納入大陸政府的補貼名單。 路透引述中國工信部文件稱，兩款Model 3電動車有資格獲得大陸政府提供的補貼，但補貼金額仍待了解。 今年1月，特斯拉在上海開始興建「超級工廠3號」，公司在10月底發表的報告稱開始試產，較預期時間提早。特斯拉表示，在中國大陸建造工廠的資本開支，按產能計算的每輛車平均成本較美國大幅降低65％。 (工商 ) #補貼 #特斯拉 #Model 3 #電動車 也許您會感興趣 推薦閱讀 產險：特斯拉適用一般車險 04:102019/12/03 投資理財 電動車補助將砍6000元 新北掀買車潮 04:102019/12/03 地方新聞 《業績-電機》車市回溫，和勤11月營收年增25.87％ 17:392019/12/03 財經 特斯拉新電池供應商 陸、韓搶破頭 18:542019/12/03 財經 瞄準高階醫材、電動車輕量化 廷鑫 砸6.2億擴產 04:102019/12/04 證券．權證 傳通用與樂金化學合資 俄亥俄州打造電動車電池產線 14:132019/12/05 國際 傳統汽車工作職務 將被電動車消滅 21:412019/12/05 財經 繼電器基座 和勤明年電動車將翻倍成長 21:512019/12/05 財經 電動車勢不可當 威脅傳統汽車工作 04:092019/12/06 全球財經 擁新單 和勤明年營運俏 04:102019/12/06 證券．權證 財經熱門新聞 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 台積電7奈米爆單 驚！大客戶又曝警訊 - 財經 裕隆今年「虧很大」 強悍女掌門出狠招止血 - 財經 網路讚聲也蓋不過裕隆虧損陰霾 納智捷下一步... - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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