美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）在中國製造的Model 3電動車，據報已獲納入大陸政府的補貼名單。

路透引述中國工信部文件稱，兩款Model 3電動車有資格獲得大陸政府提供的補貼，但補貼金額仍待了解。

今年1月，特斯拉在上海開始興建「超級工廠3號」，公司在10月底發表的報告稱開始試產，較預期時間提早。特斯拉表示，在中國大陸建造工廠的資本開支，按產能計算的每輛車平均成本較美國大幅降低65％。

(工商 )