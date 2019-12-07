扶輪社與肝基會攜手推動「扶輪傳愛-消除C肝」活動，幫助民眾做肝病檢查，減少肝病的威脅。（肝病防治學術 基金會提供／胡健森宜蘭傳真）

肝病一直是國病，包含慢性肝炎、肝硬化及肝癌等慢性肝病，始終是國人健康的大敵，根據統計，台灣每年約有5000至7000人死於肝癌，另有5000人死於肝硬化和慢性肝炎，國際扶輪社呼應2019年「世界肝炎日」，與肝病防治學術基金會攜手在歲末推動「扶輪傳愛-消除C肝」活動，幫助民眾做肝病檢查，減少肝病的威脅。

肝臟本身沒有痛覺神經，因此被稱為是「沉默的器官」，許多患者常不知道自己有肝病，往往需要要血液檢查或超音波檢查才發現肝臟早期病兆。透過肝病普及篩檢，就能讓肝病患者能早期發現、早期治療，是提高肝病治癒率的最佳途徑。

這次活動由肝病防治學術基金會、國際扶輪3523地區等單位主辦，針對20歲以上的民眾做免費肝炎、肝癌、病毒量抽血篩檢、並同時做腹部超音波，活動並邀請藝人陳伶宣分享自身的護肝經驗，呼籲大家一起顧好自己及親友的肝臟。

肝基會醫療事業發展執行長李懋華表示，B型肝炎病毒與C型肝炎病毒的傳染途徑類似，都是由血液或體液傳染，許多醫界學者研究發現，B、C型肝炎帶原者，肝功能指數異常，病毒量越高會提高罹患肝硬化及肝癌的風險；B肝及C肝的病友需要定期追蹤或治療，但很多病友因為沒有出現症狀加上工作忙碌或經濟等因素中斷，也對自己的健康造成更大威脅。

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