針對世界銀行不顧華盛頓反對，持續提供中國大陸貸款，美國總統川普今天在推特發文說，「為什麼還要什貸款給中國？中國有很多錢，如果沒錢他們會印鈔票呀！」為此川普呼籲世銀不應再借錢給中國大陸。

《中央社》報導，世界銀行昨天通過計畫，同意到2025年6月為止，每年以10億至15億美元低利貸款援助中國大陸，新貸款計畫要求比過去5年平均18億美元的金額必須「逐年減少」。

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）日前表示，世界銀行應該把中國大陸從一項幫助中低收入國家政府的貸款計劃中除名。部份美國眾議員也推動立法，要求從國際復興開發銀行（International Bank for Reconstruction and Development，IBRD）中除名，以限制世界銀行給予中國大陸貸款。

不過世界銀行顯然對於美國的態度不表支持，只同意以逐年降低貸款額度的方式來減少對中國大陸的資金援助。

為此川普在推特發文說：「為什麼世界銀行借錢給中國？這可能嗎？中國有很多錢了，如果他們沒錢，他們就造錢。停止！」

白宮及世界銀行發言人沒有立即回應媒體要求發表對此事的評論。

(中時電子報)