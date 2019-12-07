今年81歲的陳久雄，1952年因為「鹿窟事件」被抓時，還只是「跟著湊熱鬧」的13歲孩子。（趙雙傑攝）

今年82歲的楊田郎，在17歲時因為跟人起衝突被密告，更被情治人員欺騙寫下自白書。（趙雙傑攝）

適逢美麗島事件40週年、聯合國頒布兒童權利宣言30週年和世界人權日，國家人權博物館舉辦「台灣有一站——美麗島」特展，也在7日的人權日典禮中，邀請當年不到18歲就被逮補關押的白色恐怖政治受難者與家屬，分享當年經歷。其中13歲就在1952年的「鹿窟事件」中被逮捕的陳久雄，也站出來在典禮中講述當年回憶，「我最後一個被抓，村子裡幾百人都被抓走，整個被滅村」。

今年81歲的陳久雄回憶，當時還是小孩子，只是村子裡有活動就跟著湊熱鬧，其他人們聚會、升旗、講什麼主義他都不懂，沒想到整個村都被逮補抓走。在逼供和折磨後，他未經審判就被送到保密處，充當雜役七年多，「我個性比較反叛，寫信陳情，最後鹿窟事件已經結案了，他們還不放我走，我就跟他們槓。」20歲時，他以父親生病要回鄉探望為由，終於重返家鄉，村中的人卻早已四散。

另一名未成年就被逮埔的是政治受難者是82歲的楊田郎。他回憶，小時候送報貼補家用，曾為了爭取酬勞權益和人起衝突，沒想到17歲時竟然被抓。情治人員要他承認參加共產黨、曾寫下「打倒蔣介石」標語，甚至騙他說因為未成年，寫下自白就沒事，他只好照做，寫下的自白卻被當證據，因此被關押七年，多次親眼見到獄友被槍決，最後在24歲時獲釋。

副總統陳建仁致詞時表示，典禮現場有多位政治受難者前輩，在當時風聲鶴唳，到處抓匪諜的時代，未經正當的程序，就隨意被入罪，有些受難者未滿十八歲，也和大人一樣被逮補，留下難以抹滅的傷痕，「我們也在今天的香港，看到類似的情形。祝福香港能夠獲得完全的自由、民主與人權。」

文化部長鄭麗君致詞時，引用中研院研究員吳乃德所言，「美麗島時期是台灣最美好的時刻，雖然當時有政治壓迫，但也是台灣人最無私、最團結、最勇敢的時刻，彰顯了整個世代台灣人追求民主的時代精神。世世代代的台灣人不分族群、性別、史觀、統獨的立場，共同走過漫長的戒嚴統治，仍然羈押不了追求自由的心靈。」

鄭麗君表示，國家人權博物館在今年九月成為國際人權博物館聯盟亞太分會，也會盡到國際社群的責任，「世界上還有許多的地區仍然受到政治壓迫，我們必須為這些人民來加油打氣，表達支持的力量。勇敢跟堅持，終究會引領我們走向自由。」

鄭麗君也親自頒發感謝狀給文物捐贈者林黎彩和何康美。二二八事件受難者家屬林黎彩捐贈許順立油畫《審判》、《不甘願》、李石樵複製畫《大將軍》，何康美捐贈張丁蘭史料。

(中時 )