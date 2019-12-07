義大世界『紫耀義大 享樂由你』2020耶誕跨年系列活動，今年打造全臺規模最大的無人機燈光展演秀，一次出動400臺無人機將超吸睛。

除了跨年夜精彩演出，12/21、12/28還有搶鮮場，晚間21:00~22:00，有劇團或樂團演出等綜合表演，還有創意特效煙火、400臺無人機燈光展演秀，採憑券進入義大世界大草坪欣賞，超級VIP的近距離沉浸式展演秀，只在12/21(六)、12/28(六)。

活動入場券可至義大世界購物廣場服務臺，以及義大遊樂世界遊客服務中心免費索取，每人限索兩張，索完為止。 義大今年陪您度過歡樂的年底時光，這次不只跨年夜，12/21(六)、12/28(六)，連續兩個週六義大世界都有無人機精彩表演，而且憑入場券直接進入大草坪，環抱開闊視野，欣賞400臺無人機一起升空，精密計算著距離變化隊形，相當壯觀又震撼，夜空變身畫布，無人機幻化出各種圖騰，而且場場表演圖樣皆不相同，每場都來也不會膩。

12/21迎接耶誕節的到來，無人機就秀出聖誕老公公拉著雪橇，在夜空跑動，還有漂浮在夜空的聖誕樹，等著您來許下願望；12/28，新年前的最後假期，由義大世界最受歡迎的吉祥物大義，變化各種樣貌帶給您更多歡樂。

另12月底義大世界打造各類活動，最受矚目的當然還有12/31當晚的跨年活動！今年最佳觀賞點同樣推薦義大皇家酒店、義大天悅飯店、義大世界摩天輪，以及義守大學。12/31(二) 23:52~23:58，400臺無人機先帶來華麗暖場，演出在義大遇見幸福的故事，欣賞熱氣球、愛神之弓於夜空閃耀，感受無人機燈光秀的奇幻與美麗。接著午夜12點，跨年重頭戲將施放『999秒大型藝術跨年煙火秀』，帶遊客感受大型煙火的震撼魅力。

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