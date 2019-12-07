台北捷運公司確定取消使用電子票證享票價8折的齊頭式優惠，昨首度公開忠誠回饋新方案，依每卡每月累積搭乘次數，決定回饋比例，新北交通局怨北捷未經溝通及董事會討論下不應片面逕自宣布，應暫緩推動。北捷回應，本周二已向新北市說明新方案，下周一會再詳細說明，但此方案對常客有利，相信用溝通可以爭取新北市府認同。

北捷企畫處長吳俊佑表示，新方案針對短途與通勤常客，從長久以來齊頭式的平等，調整為「分級回饋制」，搭乘次數累積在同一張電子票證卡片裡，決定現金回饋比例，搭越多次現金回饋比例越高，該忠誠度方案對短程旅客有利，1280元月票則對長程族有利，新制預估年營收可以增加約3億元、占總營收的2％。

北捷強調，新方案將於下月報董事會通過，再報市府核定後實施，最快農曆過年後實施，屆時2月票價仍提供電子票證8折優惠，但旅客可以一卡累積次數，明年3月的第1天即可享受現金回饋。

北捷新優惠方案為「分級回饋制」，月搭11至20次，現金回饋10％，相當於全票票價9折；月搭21至30次，現金回饋15％，相當於全票票價8.5折；月搭31至40次，現金回饋20％，相當於全票票價8折；月搭41至50次，現金回饋25％，相當於全票票價75折；月搭51次以上，現金回饋30％，相當於全票票價7折，各月回饋金用同張票卡搭捷運即可自動領取，而月搭30次以下的旅客約有105萬人次，相當於105萬人次福利縮水，拿不到8折優惠。

(中時 )