最新研究發現，經常性使用永久性染劑染髮的女性，罹患乳癌風險最多可能增加60％。而且跟你選擇的顏色和染劑息息相關。如果家中已經有乳癌病例，那麼經常用永久性染髮劑女性，罹患乳癌的風險會比不染髮女性高出9％到60％。

《國際癌症期刊》最新研究報告顯示，美國國立環境健康科學研究院在8年期間，發現使用永久性染劑染髮，與乳癌呈現正相關性。所謂的永久性染劑（Permanent dyes），並非染了一次就永遠不會掉，而是可以停留個大概6到8週。

其中共追踪逾4萬名婦女，年齡介乎35歲到74歲。結果顯示，定期使用永久染髮劑的女性患乳癌的風險增加9%，而種族也與結果有關，經常染髮的非裔女性患乳癌的風險會增加45%，非裔女性每隔5至8星期就染髮一次，患乳癌的風險更會增加60%。其中研究發現，任何種族的女性，如果每5到8週接觸一次燙髮劑，罹患乳癌風險就會升高30％。

(中時電子報)