華中師範大學台灣與東亞中心學術委員會主任周志懷6日在全國台灣研究會主辦的會議表示，大陸堅持「拉手不鬆手」的兩岸融合發展政策，大陸仍堅定推動兩岸民間交流，特別加大對「首來族」、中南部民眾的交流力度，力挺台灣青年來大陸實習、就業、創業，進一步加深兩岸基層民眾相互了解，使民間交流成為兩岸關係發展的內生動力。

中新社報導，「2019年台灣政局暨兩岸關係回顧與展望研討會」是全國台灣研究會舉辦的一年一度研討會。包括全國台灣研究會副會長汪毅夫、中國社會科學院台灣研究所所長楊明傑等重要涉台機構及近60位兩岸學者與會。

周志懷指出，圍繞著一國兩制的制度博弈和2020年大選，今年的兩岸關係顯現出兩條分離線。第一條分離線是蔡英文的脫中、抗中的分離線。第二條分離線是美大力扶持蔡英文政權進一步加大兩岸離心力。蔡英文上台以來，美國挺台由暗到明，肆無忌憚。美頻頻通過立法、軍售、加強高層往來，挑戰一個中國原則和中國核心利益。美動用影響力，支持台參與國際組織活動，阻止台灣邦交國棄台就我，試圖協助台灣穩固邦交，大打台灣牌。

周志懷表示，展望2020年，遏制「台獨」冒險活動，維護兩岸和平前景，捍衛兩岸人民共同利益，仍是兩岸關係和平發展的重要課題。

(中時 )