富邦悍將6日晚間拋出震撼彈，確定與前Lamigo桃猿總教練洪一中達成協議，明年由他執掌悍將兵符。7日新聞盃棒球錦標賽，富邦悍將領隊蔡承儒也有出席，他表示球隊接手3年沒有進過總冠軍賽，是接觸洪一中的原因。

蔡承儒表示，11月與董事長開會時，因為3年沒有進總冠軍賽，想要針對球隊作補強和改進，有提到樂天買了Lamigo，覺得有機會接觸洪總，因此才開始動作。並提到洪一中過去的資歷、經驗、帶隊成績都沒話說，因此能幫球隊的事情都會盡力爭取。

悍將球團在12強賽事期間先和洪一中打過招呼，等到12強賽事結束、且洪一中與樂天球團結束談會後，上周五才決定見面談，上周日正式會面後過程順利，因此決定本周公布洪一中接手富邦悍將總教練的消息。

蔡承儒表示，富邦接手後還沒拿過季冠軍，不過每年都持續進步，未來拿下總冠軍賽的目標不會變，希望能達成。

(中時 )